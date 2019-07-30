Німеччина притягнула до відповідальності дипломатів за "лайки" неприйнятних твітів

МЗС Німеччини заявило, що запровадило нові принципи роботи в соціальних медіа та застосувало заходи дисциплінарного впливу до дипломатичного персоналу місії країни на палестинських територіях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Міністерство закордонних справ Німеччини почало розслідування після того як з'ясувалося, що Twitter-акаунт місії країни на палестинських територіях ставив "лайки" антиізраїльським повідомленням.

Міністерство закордонних справ заявило у вівторок, що 10 людей мали доступ до акаунта, і незрозуміло, хто тиснув "лайки". Міністерство заявляє, що обліковий запис не був захищений від сторонніх користувачів.

Керівник офісу Німеччини в Рамаллі Крістіан Клагес та інші притягнуті до дисциплінарної відповідальності, йдеться у повідомленні. Засади роботи в соціальних мережах, розіслані на всі дипломатичні посади, роз'яснюють, що "навіть "лайки" розуміються як вираження думки німецького уряду", тож тепер вони потребують схвалення двох людей.

У німецькому МЗС "категорично" відмежувалися від "лайків" і назвали їх "неприйнятними".