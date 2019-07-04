Чехия и Россия договорились не отменять взаимные авиарейсы до осени

Министерства транспорта Чешской Республики и Российской Федерации согласились поддерживать текущее состояние и объем воздушного сообщения. К концу лета они будут продолжать переговоры, чтобы обсудить рамки дальнейшего сотрудничества в этой сфере.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс служба чешского ведомства.

"Мы не хотим дальнейшего блокирования воздушного движения между двумя государствами в ключевой курортный сезон, а также уменьшения комфорта пассажиров", - говорится в заявлении.

После решения российской стороны не продлевать разрешение авиакомпании "Чешские авиалинии" на перелет над Сибирью по маршруту Прага - Сеул - Прага, в Чехии решилиограничить права российских авиаперевозчиков.

Российский национальный авиаперевозчик "Аэрофлот", а также "Победа" и "Уральские авиалинии" отменили ряд рейсов в Прагу, на 2 июля РФ и Чехия договорились о возобновлении рейсов, но только до 7 июля.

4 июля Россия попросила авиационные власти Чехии отложить до сентября урегулирование спорных вопросов, разногласия по которым привели к частичной отмене рейсов между двумя странами.