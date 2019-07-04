Совет НАТО-Россия 5 июля обсудит вопросы Украины и ДРСМД

Главными темами заседания Совета НАТО-Россия 5 июля будут Украина и Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет председательствовать на заседании Совета НАТО-Россия 5 июля, в котором примут участие послы стран НАТО и российский поверенный в делах Юрий Горлач. На нем обсудят Украину, Договор о РСМД, а также прозрачность и снижение рисков", - заявил неназванный чиновник Альянса.

Это будет второе заседание совета этого года. Должность посла России при НАТО уже полтора года остается вакантной после того, как Александр Грушко стал заместителем главы МИД РФ.

3 июля президент России Владимир Путин подписал закон об остановке Россией действия Договора о ракетах средней и малой дальности.

Как известно, осенью 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нарушает условия ДРСМД, и в этой ситуации его сохранение невыгодно Соединенным Штатам. В декабре госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России, потребовав в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает ДРСМД.

2 февраля Соединенные Штаты прекратили свои обязательства по Договору и начали процесс выхода из него. Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через шесть месяцев, то есть 2 августа. Россия отрицала все обвинения США.

"Я не вижу прямой связи между усилиями, направленными на преодоление кризиса в Украине и вокруг нее, сразу Украины, Донбасса, Крыма, а также усилиями по возвращению России к соблюдению Договора. Мы сосредоточены на обоих, и мы будем продолжать оказывать сильную поддержку, политическую поддержку и практическую поддержку Украине. В то же время, когда мы призываем Россию вернуться к соблюдению ДРСМД, и готовимся к нашему ответу, если Россия не вернется к выполнению условий", - заявлял генсек НАТО.