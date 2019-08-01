5 стран ЕС примут более сотни мигрантов из итальянского корабля

5 стран ЕС согласились принять спасенных мигрантов, ожидающих на корабле итальянской береговой охраны у Сицилии.

Об этом заявил глава МВД Италии Сальвини, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Мигрантов спасли в Средиземном море на прошлой неделе и подобрали на судно итальянской береговой охраны "Грегоретти", которое уже несколько дней провело у берегов Сицилии.

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Пассажирам на борту не позволяли сойти на берег. Их должны были выпустить только после того, как европейские страны согласятся их принять.

Министр внутренних дел Сальвини заявил в среду, что позволит сойти на берег 116 мигрантам, поскольку Германия, Португалия, Франция, Люксембург и Ирландия согласились принять большинство из них. Он сказал, что некоторых из мигрантов разместят у себя итальянские епископы.

Напомним, правительство Италии ведет жесткую антимиграционную политику. В июле Италия повысила штрафы для неправительственных организаций, которые спасают мигрантов в Средиземном море.

Теперь кораблям НПО, которые привезут мигрантов в итальянский порт без разрешения властей, может грозить штраф до 1 миллиона евро.