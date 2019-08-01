5 країн ЄС приймуть понад сотню мігрантів з італійського корабля
5 країн ЄС погодилися прийняти врятованих мігрантів, які очікують на кораблі італійської берегової охорони біля Сицилії.
Про це заявив глава МВС Італії Маттео Сальвіні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Мігрантів врятували у Середземному морі минулого тижня і підібрали на судно італійської берегової охорони "Грегоретті", яке вже кілька днів провело біля берегів Сицилії.
Пасажирам на борту не дозволяли зійти на берег. Їх мали випустити лише після того, як європейські країни погодяться їх прийняти.
Міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіни заявив у середу, що дозволить зійти на берег 116 мігрантам, оскільки Німеччина, Португалія, Франція, Люксембург і Ірландія погодилися прийняти більшість із них. Він сказав, що декого з мігрантів розмістять у себе італійські єпископи.
Нагадаємо, уряд Італії веде жорстку антиміграційну політику. У липні Італія підвищила штрафи для неурядових організацій, які рятують мігрантів у Середземному морі.
Тепер кораблям НУО, які привезуть мігрантів в італійський порт без дозволу влади, може загрожувати штраф до 1 мільйона євро.