5 країн ЄС приймуть понад сотню мігрантів з італійського корабля

5 країн ЄС погодилися прийняти врятованих мігрантів, які очікують на кораблі італійської берегової охорони біля Сицилії.

Про це заявив глава МВС Італії Маттео Сальвіні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Мігрантів врятували у Середземному морі минулого тижня і підібрали на судно італійської берегової охорони "Грегоретті", яке вже кілька днів провело біля берегів Сицилії.

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Пасажирам на борту не дозволяли зійти на берег. Їх мали випустити лише після того, як європейські країни погодяться їх прийняти.

Міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіни заявив у середу, що дозволить зійти на берег 116 мігрантам, оскільки Німеччина, Португалія, Франція, Люксембург і Ірландія погодилися прийняти більшість із них. Він сказав, що декого з мігрантів розмістять у себе італійські єпископи.

Нагадаємо, уряд Італії веде жорстку антиміграційну політику. У липні Італія підвищила штрафи для неурядових організацій, які рятують мігрантів у Середземному морі.

Тепер кораблям НУО, які привезуть мігрантів в італійський порт без дозволу влади, може загрожувати штраф до 1 мільйона євро.