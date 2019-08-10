Землетрясение в Турции повредило около 1000 домов

Землетрясение магнитудой 6, которое накануне всколыхнуло западную Турцию, повредило около 1000 домов.

Об этом сообщил министр по вопросам окружающей среды страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на АР.

По его словам, 108 зданий в этом районе повреждены сильно, 868 имеют небольшие повреждения.

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Землетрясение произошло в пятницу в центре города Бозкурт в провинции Денизли и заставило жителей в панике бегать по улицам. В результате пострадали свыше двух десятков человек.

Турецкое правительство намерено немедленно начать строительство жилья для людей, чьи дома были повреждены.

После землетрясения произошло несколько подземных толчков, и жителей в Денизли призвали не возвращаться в поврежденные дома.

Землетрясения в Турции - не редкость. В 1999 году землетрясение магнитудой 7,4 убило более 17 тысяч человек на северо-западе страны.