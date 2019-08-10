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Землетрус в Туреччині пошкодив близько 1000 будинків

Субота, 10 серпня 2019, 15:55

Землетрус магнітудою 6, який напередодні сколихнув західну Туреччину, пошкодив близько 1000 будинків.

Про це повідомив міністр з питань довкілля країни, пише "Європейська правда" з посиланням на АР.

За його словами, 108 будівель у цьому районі пошкоджені сильно, 868 мають невеликі ушкодження.

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Землетрус стався у п'ятницю в центрі міста Бозкурт в провінції Денізлі та змусив жителів у паніці бігати вулицями. У результаті постраждали понад два десятки людей.

Турецький уряд має намір негайно почати будівництво житла для людей, чиї будинки були пошкоджені.

Після землетрусу сталося кілька підземних поштовхів, і жителів у Денізлі закликали не повертатися в пошкоджені будинки.

Землетруси у Туреччині — не рідкість. У 1999 році землетрус магнітудою 7,4 убив понад 17 тисяч людей на північному заході країни.

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