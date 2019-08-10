Землетрус в Туреччині пошкодив близько 1000 будинків
Землетрус магнітудою 6, який напередодні сколихнув західну Туреччину, пошкодив близько 1000 будинків.
Про це повідомив міністр з питань довкілля країни, пише "Європейська правда" з посиланням на АР.
За його словами, 108 будівель у цьому районі пошкоджені сильно, 868 мають невеликі ушкодження.
Землетрус стався у п'ятницю в центрі міста Бозкурт в провінції Денізлі та змусив жителів у паніці бігати вулицями. У результаті постраждали понад два десятки людей.
Турецький уряд має намір негайно почати будівництво житла для людей, чиї будинки були пошкоджені.
Після землетрусу сталося кілька підземних поштовхів, і жителів у Денізлі закликали не повертатися в пошкоджені будинки.
Землетруси у Туреччині — не рідкість. У 1999 році землетрус магнітудою 7,4 убив понад 17 тисяч людей на північному заході країни.