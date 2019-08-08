В Турции произошло землетрясение магнитудой 6, есть пострадавшие

В провинции Денизли на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Землетрясение произошло около 14.30 по местному времени, его эпицентр пришелся на район Бозкурт.

Через несколько минут произошел еще один сильный толчок магнитудой 4,2.

Мэр Бозкурта Бирсен Джелик сообщила о нескольких пострадавших в результате землетрясения. Погибших, по ее словам, нет.

Читайте также Албанию всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,7

Сообщается также, что в результате землетрясения повреждены отдельные здания.

Администрация провинции Денизли направила в район землетрясения бригады медиков, чтобы помочь пострадавшим.