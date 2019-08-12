Дипломаты Британии на днях прекратят участие в ежедневных встречах ЕС — СМИ

Британские дипломаты готовятся к выходу из институциональных властных структур ЕС в соответствии с планами, которые разрабатываются на Даунинг-стрит.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно изданию The Guardian.

Британские должностные лица прекратят посещать ежедневные встречи в Брюсселе, стремясь донести идею о том, что Великобритания оставит ЕС до 31 октября.

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Отмечается, что этот шаг соответствует первому заявлению Бориса Джонсона в Палате общин о том, что он "отлучит" британскую дипломатию от дел ЕС.

Критики опасаются, что такое решение оставит Британию без знаний о ключевых решения ЕС и может пойти вразрез с национальными интересами.

Заседание рабочей группы ЕС, на которых британские дипломаты работают наряду с другими 27 государствами-членами, будут посвящены вопросам безопасности, общеевропейскому реагированию на будущие кризисы, связанные с гражданским населением, иностранным делам и защите интересов потребителей.

Пока не ясно, как далеко зайдет выход Великобритании из структур ЕС до 31 октября, и будут лі министры или постоянный представитель Великобритании в ЕС присутствовать на европейских встречах в сентябре и октябре.

Министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что примет участие в совещании со своими европейскими коллегами в конце августа в Хельсинки.

В постоянном представительстве Великобритании в Брюсселе работают около 150 дипломатов, они лоббируют британские интересы при разработке позиций и положений ЕС.