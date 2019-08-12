Дипломати Британії днями припинять участь у щоденних зустрічах ЄС — ЗМІ

Британські дипломати готуються до виходу з інституційних владних структур ЄС відповідно до планів, які розробляють на Даунінг-стріт.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо виданню The Guardian.

Британські посадові особи припинять відвідувати щоденні зустрічі в Брюсселі, прагнучи донести ідею про те, що Велика Британія залишить ЄС до 31 жовтня.

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Зазначається, що цей крок відповідає першій заяві Бориса Джонсона в Палаті громад про те, що він "відлучить" британську дипломатію від справ ЄС.

Критики побоюються, що таке рішення залишить Британію без знань про ключові рішення ЄС та може піти врозріз з національними інтересами.

Засідання робочої групи ЄС, на яких британські дипломати працюють поряд з іншими 27 державами-членами, будуть присвячені питанням безпеки, загальноєвропейському реагуванню на майбутні кризи, пов'язані з цивільним населенням, іноземним справам і захисту інтересів споживачів.

Наразі не зрозуміло, як далеко зайде вихід Великої Британії зі структур ЄС до 31 жовтня, і чи будуть міністри або постійний представник Британії в ЄС присутні на європейських зустрічах у вересні та жовтні.

Міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив, що візьме участь в нараді зі своїми європейськими колегами наприкінці серпня в Гельсінкі.

У постійному представництві Великої Британії в Брюсселі залучені близько 150 дипломатів, які лобіюють британські інтереси під час розробки позицій і положень ЄС.