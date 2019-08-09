Великобритания говорит, что ответственность за "жесткий" Brexit понесет ЕС

Британский министр иностранных дел в четверг продолжил давление на ЕС, чтобы добиться от блока внесения поправок в условия выхода Британии из ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В интервью во время визита в Мехико глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что Брюссель будет нести ответственность за хаотичный Brexit, если не пойдет на компромисс и не захочет изменить соглашение о выходе.

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"Если позиция ЕС заключается в том, что соглашение о выходе не может быть изменено... то посмотрим правде в глаза, это они примут решение, по которому Британия должна будет покинуть блок без соглашения, и это ответственность, которую они должны будут понести", - сказал Рааб.

Европейский Союз настаивает, что соглашение о выходе, заключенное предыдущим британским премьером, не может быть пересмотрено.

Новое правительство премьер-министра Бориса Джонсона добивается исключения из соглашения противоречивого пункта о "бэкстопе" - механизме, который делает невозможным появление границы между Ирландией и Северной Ирландией. По этому положению Британия должна была бы продолжать придерживаться некоторых правил ЕС после Brexit.

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Рааб сказал, что "бэкстоп", безусловно, в его нынешнем виде, недемократичен, и его нужно будет устранить".

Рааб, который вступил в должность две недели назад, находился в Мексике в рамках визита в Северную Америку для укрепления экономических связей Великобритании с регионом.