Университет в Лондоне прекратит продажу бургеров для спасения окружающей среды

Лондонский университет больше не будет продавать бургеры — так образовательное учреждение присоединяется к борьбе с глобальным потеплением.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Голдсмитс, университет Лондона, снимает с продажи все продукты из говядины и будет взимать сбор в размере 10 пенсов из воды в бутылках и одноразовых пластиковых стаканчиков.

Университет также планирует установить больше солнечных панелей в своем кампусе в районе Нью-Кросс на юго-востоке Лондона и как можно быстрее перейти на 100-процентные поставки экологически чистой энергии.

Университет производит около 3,7 млн кг углерода в год, но надеется стать углеродно-нейтральным к 2025 году.

Также университет попытается увеличить количество студентов, изучающих изменение климата.

Ученые говорят, что говядина наносит больше вреда окружающей среде, поскольку коровы производят больше метана и требуют больше земли и воды, чем другой домашний скот.