Університет у Лондоні припинить продаж бургерів для порятунку довкілля
Лондонський університет більше не продаватиме бургери – так освітній заклад долучається до боротьби з глобальним потеплінням.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Голдсмітс, університет Лондона, знімає з продажу всі продукти з яловичини та буде стягувати збір в розмірі 10 пенсів з води у пляшках і одноразових пластикових стаканчиків.
Університет також планує встановити більше сонячних панелей в своєму кампусі у районі Нью-Кросс на південному сході Лондона і якомога швидше перейти на 100-відсоткове постачання екологічно чистої енергії.
Університет продукує близько 3,7 млн кг вуглецю на рік, але сподівається стати вуглецево-нейтральним до 2025 року.
Також університет спробує збільшити кількість студентів, які вивчають зміну клімату.
Вчені говорять, що яловичина завдає більше шкоди довкіллю, оскільки корови виробляють більше метану і вимагають більше землі і води, ніж інша худоба.