Університет у Лондоні припинить продаж бургерів для порятунку довкілля

Лондонський університет більше не продаватиме бургери – так освітній заклад долучається до боротьби з глобальним потеплінням.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Голдсмітс, університет Лондона, знімає з продажу всі продукти з яловичини та буде стягувати збір в розмірі 10 пенсів з води у пляшках і одноразових пластикових стаканчиків.

Університет також планує встановити більше сонячних панелей в своєму кампусі у районі Нью-Кросс на південному сході Лондона і якомога швидше перейти на 100-відсоткове постачання екологічно чистої енергії.

Університет продукує близько 3,7 млн ​​кг вуглецю на рік, але сподівається стати вуглецево-нейтральним до 2025 року.

Також університет спробує збільшити кількість студентів, які вивчають зміну клімату.

Вчені говорять, що яловичина завдає більше шкоди довкіллю, оскільки корови виробляють більше метану і вимагають більше землі і води, ніж інша худоба.