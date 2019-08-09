Путин в августе приедет в Финляндию

Президент России Владимир Путин в конце августа приедет в Финляндию, где встретится с президентом Саули Ниинистё в летней резиденции Култаранта. Точная дата визита пока неизвестна.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Yle.

"Это достаточно рядовой визит. Обычно рассматриваются двусторонние вопросы, а также на повестке дня - ряд международных политических тем, которых сейчас достаточно много. Вопросов для обсуждения достаточно", - сказал Ниинистё.

Президент сообщил в июле во время визита во Францию, что встретится с Путиным в ближайшее время.

Последний раз Ниинистё и Путин встретились в апреле на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.