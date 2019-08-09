Путин в августе приедет в Финляндию
Пятница, 9 августа 2019, 09:37
Президент России Владимир Путин в конце августа приедет в Финляндию, где встретится с президентом Саули Ниинистё в летней резиденции Култаранта. Точная дата визита пока неизвестна.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Yle.
"Это достаточно рядовой визит. Обычно рассматриваются двусторонние вопросы, а также на повестке дня - ряд международных политических тем, которых сейчас достаточно много. Вопросов для обсуждения достаточно", - сказал Ниинистё.
Президент сообщил в июле во время визита во Францию, что встретится с Путиным в ближайшее время.
Последний раз Ниинистё и Путин встретились в апреле на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua