Кража миллиарда в Молдове: бывшим топ-чиновникам грозят уголовные дела

Парламентская комиссия, которая расследует кражу миллиарда в Молдове в 2015 году, потребовала открыть уголовные дела против бывших спикера парламента, премьера, главы Нацбанка и министра финансов.

Об этом пишет "Европейская правда".

Как сообщил глава комиссии Александр Слусар, было выяснено, что правительство Молдовы под государственные гарантии выдавало срочные кредиты Нацбанка на 9,5 млрд леев, но не обеспечило специальное управление в трех проблемных банках.

"Правительство и руководство Нацбанка действовали в тот период не менее небрежно, не обеспечив сразу после выдачи госгарантий надзора в Banca de Economii, Unibanc и Banca Socială", - отметил Слусар на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что после кражи госгарантии перевели в госдолг и "переложили на плечи граждан".

Учитывая эти выводы, комиссия требует возбудить уголовные дела против экс-спикера Андриана Канду, бывшего премьер-министра Юрия Лянкэ, бывшего главы Нацбанка Дорина Дрэгуцану и бывшего министра финансов Анатолия Арапу.

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Напомним, в 2015 году в Молдове стало известно, что из трех банков - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, были выведены за границу около миллиарда долларов.

Банки были ликвидированы, а средства вкладчикам и экономическим агентам были возвращены средства активов государства. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll.

Парламент Молдовы после смены власти и бегства из страны олигарха Плахотнюка в июне создал специальную комиссию по расследованию всех обстоятельств кражи средств из молдавской банковской системы.