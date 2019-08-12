В Португалии возник дефицит топлива из-за забастовки водителей бензовозов

В Португалии водители бензовозов с 12 августа начали бессрочную забастовку, в связи с чем в Лиссабоне и ряде других городов на заправках возник дефицит топлива.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Многие автомобилисты полностью заправили свои транспортные средства перед началом забастовки. За последние дни продажи топлива почти удвоились, заявил премьер-министр Антониу Кошта.

По данным сайта, который собирает отчеты автолюбителей, около 15% из 3000 АЗС страны полностью или частично пострадали от недостатка топлива в воскресенье днем. Профсоюзы требуют повышения зарплаты для водителей бензовозов.

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В рамках предупредительных мер правительство Португалии объявило "энергетическую чрезвычайную ситуацию". С этого понедельника приобрести можно будет только 25 литров на машину, а на грузовик - сто литров.

Транспортные компании также обязаны доставлять не менее 50% топлива на автозаправочные станции. Спасательные группы, аэропорты и полиция должны быть обеспечены на 100%. В апреле забастовка водителей автоцистерн уже вызвала значительный хаос в Португалии.