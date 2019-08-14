МИД готовит энергетический меморандум при поддержке Польши и США

МИД перед визитом президента Зеленского в Варшаву готовит энергетический меморандум при поддержке Польши и США.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью BBC Украина рассказала заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

"По газу мы как раз сейчас работаем с поляками и американцами, - до того визита (президента Зеленского - ред.), Который должен быть в начале сентября в Польшу. Мы готовим Меморандум по вопросам энергетики, который и будет фундаментом для развития дальнейших действий на двустороннем , трехстороннем уровне, и который определит алгоритм сотрудничества", - сказала она в ответ на вопрос о перспективе газовых переговоров с РФ.

По ее словам, директивы делегации переговорной группы по вопросам продления транзитного контракта утверждены, и маловероятно, что их изменят.

"Они написаны на основе тех обстоятельств, которые формировались на протяжении последних трех лет по адаптации нашего законодательства к законодательству Европейского Союза и создания в Украине нормально функционирующего газового рынка", - пояснила заместитель министра.

По ее словам, предложение российского "Газпрома" о простом продолжении газового контракта на год-два требует оценки.

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"Думаю, это будет предметом дальнейших консультаций не только в самой Украине, но и с нашими партнерами - трансатлантическими и европейскими", - добавила она.

Напомним, в Еврокомиссии ранее анонсировали продолжение трехсторонних переговоров по транзиту газа в сентябре.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины заканчивается в конце 2019 года.