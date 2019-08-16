Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Девочка не может петь в хоре мальчиков, решил суд в Берлине

В Финляндии разоблачили исторически большое отмывание денег для россиян

Газпром: "Северный поток-2" построен на 73,6%

Гренландия – Трампу: мы не продаемся






Девочка не может петь в хоре мальчиков, решил суд в Берлине

Пятница, 16 августа 2019, 19:46

Суд в Берлине в пятницу постановил, что решение государственного кафедрального хора мальчиков не принимать в свои ряды 9-летнюю девочку, не было сексистским.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Государственный кафедральный хор, основанный в 1465 году, является одним из самых известных хоров мальчиков в Германии. За 554 года существования в нем не пела ни одна девочка.

9-летняя девочка, имени которой не приводят, прослушивалась в хоре в марте, однако ее кандидатуру отклонили.

В хоре утверждают, что главной причиной отказа был не пол, а то, что у девочки не хватало "таланта и мотивации", а ее голос не отвечал "желанным звуковым характеристикам хора мальчиков".

Читайте также
9-летняя девочка судится с берлинским хором мальчиков из-за гендерной дискриминации

Мать девочки подала жалобу в суд от имени дочери. Она утверждает, что отказ хора как учреждения, финансируемого за счет государства, является дискриминационным и недопустимым образом нарушает ее право на равные возможности.

В пятницу административный суд признал, что отказ не связан с полом. Он обосновал свое решение правом на художественную свободу, которое в этом случае, по мнению суда, имеет большую силу, чем право на равные возможности.

"Акустическая структура хора является частью его художественной свободы", - сказал председательствующий судья, оглашая решение. Он добавил, что имеются достаточные доказательства существования "хорового звучания мальчиков".

Суд также оставил возможность апелляции открытой, поэтому точку в деле могут поставить суды высшей инстанции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия
powered by lun.ua