Дівчинка не може співати у хорі хлопчиків, вирішив суд у Берліні

Суд у Берліні в п'ятницю постановив, що рішення державного кафедрального хору хлопчиків не приймати до своїх лав 9-річну дівчинку, не було сексистським.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Державний кафедральний хор, заснований в 1465 році, є одним з найвідоміших хорів хлопчиків у Німеччині. За 554 роки існування у ньому не співала жодна дівчинка.

9-річна дівчинка, імені якої не наводять, прослуховувалася в хорі у березні, однак її кандидатуру відхилили.

У хорі стверджують: головною причиною відмови була не стать, а те, що у дівчинки бракувало "таланту та мотивації", а її голос не відповідав "бажаним звуковим характеристикам хору хлопчиків".

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Мати дівчинки подала скаргу до суду від імені дочки. Вона стверджує, що відмова хору як установи, що фінансується державним коштом, є дискримінаційною і неприпустимим чином порушує її право на рівні можливості.

У п’ятницю адміністративний суд визнав, що відмова не пов’язана зі статтю. Він обгрунтував своє рішення правом на художню свободу, яке у цьому випадку, на думку суду, має більшу силу, ніж право на рівні можливості.

"Акустична структура хору є частиною його художньої свободи", - сказав головуючий суддя, оголошуючи рішення. Він додав, що є достатні докази існування "хорового звучання хлопчиків".

Суд також залишив можливість апеляції відкритою, тож крапку у справі можуть поставити суди вищої інстанції.