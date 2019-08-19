В Польше на переезде погибла мать с детьми - их сбили два поезда

Женщина и двое ее детей погибли в Польше в результате наезда двух поездов на нерегулируемом железнодорожном переезде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN 24.

Инцидент произошел в Куявско-Поморском воеводстве, в населенном пункте Валентинув, когда мать с детьми проезжали переезд на велосипедах.

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Матери был 31 год, детям - 8. Они погибли на месте. Полиция проводит мероприятия на месте, движение поездов приостановлено.

"По предварительным выводам, велосипедистку с двумя детьми сбил поезд, а затем прибыл второй поезд с противоположной стороны, и, скорее всего, наехал на них", - сообщила старший сержант Анита Шефлер-Цюпиньска из городского управления полиции во Влоцлавеке.

Машинистов обоих поездов проверили на содержание алкоголя в крови - они оказались трезвыми. Обстоятельства трагедии также расследует железнодорожная комиссия.

Движение поездов по маршруту Лодзь - Гданьск приостановлено до дальнейшего уведомления.