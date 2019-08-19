У Польщі на переїзді загинула мати з дітьми – їх збили два потяги

Жінка і двоє її дітей загинули у Польщі в результаті наїзду двох потягів на нерегульованому залізничному переїзді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN 24.

Інцидент стався у Куявсько-Поморському воєводстві, в населеному пункті Валентинув, коли мати з дітьми проїжджали переїзд на велосипедах.

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Матері був 31 рік, дітям – 8. Вони загинули на місці. Поліція проводить заходи на місці, рух поїздів призупинено.

"За попередніми висновками, велосипедистку з двома дітьми збив потяг, а потім прибув другий поїзд з протилежного боку, і, швидше за все, наїхав на них", - повідомила старший сержант Аніта Шефлер-Цюпіньська з міського управління поліції у Влоцлавеку.

Машиністів обох потягів перевірили на вміст алкоголю в крові – вони виявилися тверезими. Обставини трагедії також розслідує залізнична комісія.

На маршруті Лодзь — Гданськ рух поїздів призупинено до подальшого повідомлення.