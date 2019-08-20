Макрон по-русски написал об "очень глубоко европейской" России

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем Facebook написал пост на русском языке, в котором назвал Россию "европейской" страной.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Россия - очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Есть прогресс по многим политическим и экономическим вопросам, ведь мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений", - отметил он.

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"Я убежден, что во время этого многостороннего перехода мы должны развивать архитектуру безопасности и доверия между Европейским Союзом и Россией", - написал президент.

Отметим, что Макрон фактически повторил свои слова, сказанные накануне на пресс-конференции с Путиным во Франции.

Глава РФ в свою очередь отметил, что в идею "Европы от Лиссабона до Владивостока" верил еще французский генерал и президент Шарль де Голль. Путин сказал: "То, что сегодня может показаться невероятным, завтра может оказаться неизбежным".

Нынешние лидеры Германии также стремятся вовлечь РФ в общее экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока.