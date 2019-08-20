Макрон російською написав про "дуже глибоко європейську" Росію
Президент Франції Еммануель Макрон у своєму Facebook виклав пост російською мовою, в якому назвав Росію "європейською" країною.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Росія - дуже глибоко європейська країна. Ми віримо в Європу, що простягається від Лісабона до Владивостока. Є прогрес щодо багатьох політичних та економічних питань, адже ми прикладаємо зусилля для розвитку франко-російських відносин", - зазначив він.
"Я переконаний, що під час цього багатостороннього переходу ми повинні розвивати архітектуру безпеки та довіри між Європейським Союзом та Росією", - написав президент.
Зазначимо, що Макрон фактично повторив свої слова, зроблені напередодні на пресконференції з Путіним у Франції.
Глава РФ у свою чергу зазначив, що в ідею "Європи від Лісабона до Владивостока" вірив ще французький генерал і президент Шарль де Голль. Путін сказав: "Те, що сьогодні може видаватися неймовірним, завтра може виявитися неминучим".
Нинішні лідери Німеччини також прагнуть залучити РФ до спільного економічного простору від Лісабона до Владивостока.