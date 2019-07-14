Макрона освистали во время парада ко Дню взятия Бастилии

Во время торжеств в Париже в День взятия Бастилии протестующие освистали президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал BFMTV.

Свист демонстрантов, в частности, был слышен, когда Эммануэль Макрон проезжал в автомобиле главнокомандующего мимо представителей войск, выстроенных для смотра перед военным парадом.

Группа демонстрантов, связанных с желтыми жилетами, расположилась рядом с Елисейскими полями, вдоль знаменитого проспекта, куда должен был прибыть Эммануэль Макрон. При прохождении автомобиля президента они планировали символически вернуться к нему спиной и засвистеть.

Еще до прибытия Макрона демонстранты несколько раз начинали петь вражеские по отношению к Эммануэлю Макрону песни. Они, в частности, скандировали "Макрон, отставка!"

Полиция не позволила демонстрантам войти на Елисейские поля в традиционных желтых жилетах. Однако они обозначили свое присутствие на праздновании желтыми шариками.