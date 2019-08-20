В Испании скончалась первая жертва отравления бактериями в мясных продуктах

В Испании скончалась 90-летняя женщина, которая стала первой жертвой вспышки листериоза в результате заражения мясных продуктов опасной бактерией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Директор инфекционного отделения больницы Virgen del Rocío Хосе Мигель Сиснерос подтвердил во вторник смерть пожилой женщины. Она ела жареное мясо той марки, которая спровоцировала вспышку листериоза, и входила в "группу риска".

Число людей, отравленных листерией, продолжает расти, ведь может пройти до 70 дней после приема зараженного продукта, прежде чем проявятся симптомы. На этот вторник подтверждено 114 случаев отравления, по сравнению с 80 в понедельник.

Число госпитализированных снизилось с 56 до 53, двое из них находятся в реанимации. Сейчас госпитализированы 18 беременных женщин, на три больше, чем в понедельник. Среди госпитализированных также двое новорожденных.

Как сообщалось, пострадавшие ели мясные продукты компании Magrudis из Севильи. Испанские СМИ называют источником распространения бактерии популярный мясной рулет компании.