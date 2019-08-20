В Іспанії померла перша жертва отруєння бактеріями в м’ясних продуктах

В Іспанії померла 90-річна жінка, яка стала першою жертвою спалаху лістеріозу в результаті забруднення м’ясних продуктів небезпечною бактерією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Директор інфекційного відділення лікарні Virgen del Rocío Хосе Мігель Сіснерос підтвердив у вівторок смерть літньої жінки. Померла вживала смажене м'ясо тієї марки, яка спровокувала спалах лістеріозу, і входила в "групу ризику" пацієнтів.

Число людей, отруєних лістерією, продовжує рости, адже може пройти до 70 днів після прийому зараженого продукту, перш ніж проявляться симптоми. Цього вівторка є 114 підтверджених випадків отруєння, у порівнянні з 80 в понеділок.

Число госпіталізованих знизилося з 56 до 53, двоє з них знаходяться в реанімації. Наразі госпіталізовані 18 вагітних жінок, що на три більше, ніж у понеділок. Серед госпіталізованих є також двоє новонароджених.

Як повідомлялося, потерпілі їли м'ясні продукти компанії Magrudis з Севільї. Іспанські ЗМІ називають джерелом поширення бактерії популярний м’ясний рулет компанії.