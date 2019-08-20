Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Пожары на Канарах: власти заявили о беспрецедентной экологической трагедии

Трамп отшутился относительно своих планов о покупке Гренландии для США

Путин: до саммита в "нормандском формате" нужно решить ряд вопросов

В Праге хотят переименовать площадь у посольства РФ






Пожары на Канарах: власти заявили о беспрецедентной экологической трагедии

Вторник, 20 августа 2019, 08:36

Более 9000 человек эвакуированы из-за лесных пожаров на севере испанского острова Гран-Канария, третьего по величине среди Канарских островов.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на BBC.

Пожары, начавшиеся в субботу, продвигаются по двум фронтам в горной местности острова. На пресс-конференции в понедельник власти назвали инцидент "беспрецедентной экологической трагедией".

 

По словам чиновников, усилиям по борьбе с пожарами препятствуют высокие температуры, сильный ветер и низкая влажность.

На борьбу с огнем направили 14 самолетов и вертолетов, а также около 700 пожарных, в том числе 200 военных.

Пламя до сих пор не дошло до жилых районов и туристических мест, но распространилось в природный парк Тамадаба, где растут одни из старейших сосновых лесов острова.

 

В некоторых районах пламя было настолько сильным, что самолеты, которые сбрасывают воду, не могли там работать.

Пожары начались недалеко от города Техеда. За ночь площадь поражения увеличилась с 3400 до 6000 гектаров.

Ранее сообщалось, что власти эвакуировали до 8000 людей на острове.

Сотни людей эвакуировали через отдельные пожары на популярном среди туристов острове на прошлой неделе.

В МИД Украины предупредили украинцев в связи с лесными пожарами на Канарских островах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Испания стихийные бедствия
powered by lun.ua