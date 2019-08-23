"Слава Украине" от Бориса Джонсона и стихи от депутатов: британцы поздравляют Украину
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ведущие британские политики и аналитики поздравили народ Украины накануне 28-й годовщины независимости.
Как сообщает "Европейская правда", поздравления собрало посольство Украины в Великобритании.
На кадрах текст песни "Украина", которую иногда называют неформальным гимном страны, зачитывают глава "Группы дружбы" с Украиной в парламенте Великобритании Джон Виттингдейл, посол Великобритании в Украине (2002-2006) Роберт Бринкли, член палаты общин Майкл Фэллон, член палаты лордов баронесса Элисон Сатти, член палаты общин Джон Гроган, член палаты лордов граф Оксфордский и Асквитский, член палаты общин Джон Джанголи, менеджер Украинского форума в Королевском институте международных дел Орыся Луцевич, директор по вопросам исследований общества имени Генри Джексона Эндрю Фоксолл, член палаты общин Полин Летти.
Завершает поздравление глава правительства Борис Джонсон словами "Слава Украине!", которому отвечает "Героям слава!" посольство Украины в Великобритании.
#UK Prime Minister @BorisJohnson, prominent British politicians and leading analysts send their greetings to the people of #Ukraine on the eve of the 28th Anniversary of Ukraine's Independence #UAIndependenceDay2019 @JWhittingdale @DrewFoxall @Orysiaua @Pauline_Latham @JDjanogly pic.twitter.com/nJKMO4Dees— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) August 23, 2019
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