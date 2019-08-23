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"Слава Україні" від Бориса Джонсона і вірші від депутатів: британці вітають Україну зі святом






"Слава Україні" від Бориса Джонсона і вірші від депутатів: британці вітають Україну зі святом

П'ятниця, 23 серпня 2019, 14:32

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, провідні британські політики та аналітики привітали народ України напередодні 28-ї річниці Незалежності України.

Як повідомляє "Європейська правда", привітання зібрало посольство України у Великій Британії.

На кадрах текст пісні "Україна", яку іноді називають неформальним гімном України, зачитують голова "Групи дружби" з Україною у парламенті Великої Британії Джон Віттінгдейл, посол Великої Британії в Україні (2002-2006) Роберт Брінклі, член палати громад Майкл Феллон, член палати лордів Баронеса Елісон Сатті, член палати громад Джон Гроган, член Палати лордів Граф Оксфордський і Асквітський, член Палати громад Джонатан Джанголі, менеджер Українського форуму в Королівському інституті міжнародних справ Орися Луцевич, директор з питань досліджень Товариства імені Генрі Джексона Ендрю Фоксолл, член Палати громад Полін Леттем.

Завершує вітання голова уряду Борис Джонсон словами "Слава Україні!", якому відповідає "Героям слава!" посольство України у Великій Британії.

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