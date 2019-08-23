При российской ракетной аварии, вероятно, произошло два взрыва, заявили в Норвегии

Взрыв, унесший 8 августа жизни пяти россиян при испытании ракетных двигателей, сопровождался вторым взрывом через два часа, который стал возможным источником всплеска радиации.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftenposten, об этом заявила в пятницу норвежское агентство по мониторингу запрета ядерных испытаний Norsar.

Второй взрыв, обнаруженный только инфразвуковыми датчиками давления воздуха, а не сейсмическими наблюдениями, вероятно, был от воздушной ракеты, работающий на радиоактивном топливе, говорит Norsar.

Российское государственное ядерное агентство "Росатом" 10 августа заявило, что авария связана с "изотопными источниками питания", но не предоставило больше информации.

"Росатом" признал, что пять его сотрудников погибли при взрыве 8 августа у Белого моря на крайнем севере России в Архангельской области. Сообщалось также о гибели двух военных.

Существует противоречивая информация о последствиях аварии. Министерство обороны России сначала заявило, что фоновое излучение остается нормальным, тогда как государственное погодное агентство отмечает, что уровень радиации повысился.

Департамент ядерной безопасности и охраны окружающей среды Норвегии (DSA) 15 августа заявил, что обнаружил микроскопические частицы радиоактивного йода в воздухе на севере страны через несколько дней после взрыва при испытании ракетного двигателя в России.

"Мы зарегистрировали два взрыва, из которых последний совпал по времени с сообщением об увеличении уровня радиации", - заявила Reuters руководитель Norsar Энн Строймен Ликком, добавив, что источником радиации, вероятно, была ракета.

"Оба взрыва были зарегистрированы на нашей инфразвуковой системе. Первый также был зафиксирован сейсмологами", - добавила она.