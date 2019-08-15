Норвегія виявила радіацію на кордоні з РФ через кілька днів після вибуху

Департамент ядерної безпеки та охорони довкілля Норвегії (DSA) аналізує крихітні кількості радіоактивного йоду, виявлені в повітрі на півночі країни через кілька днів після вибуху при випробуванні ракетного двигуна у Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Російське державне ядерне агентство "Росатом" заявило в суботу, що п'ятеро людей, загиблих у результаті вибуху, були його співробітниками, а аварія сталася при виконанні робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводженням "ізотопних джерел живлення".

DSA заявила, що виявила радіоактивний йод на своїй повітряній фільтростанції в Сванховді, що біля російського кордону.

Зразки були зібрані в період 9-12 серпня, а аварія в Архангельській області на півночі Росії відбулася 8 серпня, йдеться в повідомленні.

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"У цей час неможливо визначити, чи пов’язане останнє виявлення йоду з аварією в Архангельську минулого тижня. DSA продовжує робити частіші вибірки та аналізувати", - зазначили в DSA.

Такі вимірювання радіації не є незвичайними для Норвегії, оскільки станції моніторингу виявляють радіоактивний йод приблизно шість-вісім разів на рік, а джерело, як правило, невідоме.

Рівень радіації в російському місті Сєвєродвінську 8 серпня після аварії збільшився в 16 разів. Влада заявила, що проводила ракетні випробування на морській платформі. За даними оборонного відомства РФ, вибух стався під час випробувань рідинного реактивного двигуна на полігоні під Ньоноксою.

Сполучені Штати вважають, що вибух був пов'язаний з програмою гіперзвукових крилатих ракет Кремля.