США готовы присоединиться к переговорам по восточной Украине – Волкер

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон поддерживает текущий формат переговоров по ситуации на востоке Украины, но готов в случае необходимости к ним присоединиться.

Об этом он сказал агентству BNS, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Baltic Times.

"У нас со всеми очень хорошее сотрудничество. Если возникнет необходимость в более широком формате, конечно, мы присоединимся. В то же время мы полностью поддерживаем нормандский формат", - сказал Волкер.

Так он прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о расширении группы "нормандской четверки", в которую сейчас входят Украина, Россия, Франция и Германия, в США и Великобританию.

"Как я всегда говорил, вопрос этих встреч не в формате, речь идет о политической воле России выполнять свои обязательства по Минским соглашениям", - отметил дипломат.

"Нужно сделать все для настоящего мира и выполнения Россией Минских соглашений, мы готовы присоединиться и помочь", - сказал Волкер.

"Встреча в нормандском формате состоится в ближайшие недели. У нас тесные связи с украинцами, у нас тесные связи с французами и немцами. Если будет встреча иного характера, то мы, конечно, присоединимся, но мы этого не хотим. Мы не озабочены форматом", - добавил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что нормандская четверка может провести новый раунд переговоров в ближайшие недели, чтобы попытаться положить конец конфликту на востоке Украины.