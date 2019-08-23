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США готові приєднатися до переговорів щодо східної України – Волкер

П'ятниця, 23 серпня 2019, 16:25

Спецпредставник США щодо України Курт Волкер заявив, що Вашингтон підтримує поточний формат переговорів щодо ситуації на сході України, але готовий у разі потреби до них приєднатися.

Про це він сказав агентству BNS, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Baltic Times.

"У нас з усіма дуже хороша співпраця. Якщо виникне необхідність в більш широкому форматі, звичайно, ми приєднаємося. Водночас ми повністю підтримуємо "нормандський формат", - сказав Волкер. 

Так він прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського про розширення групи "нормандської четвірки", до якої зараз входять Україна, Росія, Франція і Німеччина, на США і Британію.

"Як я завжди говорив, питання цих зустрічей не у форматі, мова йде про політичну волю Росії виконувати свої зобов'язання за Мінськими угодами", - зазначив дипломат.

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"Потрібно зробити все для справжнього миру і виконання Росією Мінських угод, ми готові приєднатися і допомогти", - сказав Волкер.  

"Зустріч в нормандському форматі відбудеться в найближчі тижні. У нас тісні зв'язки з українцями, у нас тісні зв'язки з французами і німцями. Якщо буде зустріч іншого характеру, то ми, звичайно, приєднаємося, але ми цього не прагнемо. Ми не турбуємося про формат", - додав він.

Президент Франції Еммануель Макрон нещодавно заявив, що нормандська четвірка може провести новий раунд переговорів в найближчі тижні, щоб спробувати покласти край конфлікту на сході України.

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