Путин: до саммита в "нормандском формате" нужно решить ряд вопросов

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что перед встречей в "нормандском формате" на уровне лидеров Украине следует сделать ряд шагов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я действительно считал и сейчас считаю, что любая встреча, в том числе и встреча в "нормандском формате", должна приводить к конкретным результатам. На мой взгляд, нужно добиваться того, о чем мы договаривались раньше", - сказал Путин.

"Например, в 2016 году мы пошли на значительный компромисс, когда фактически видоизменили имплементацию закона об особом статусе Донбасса. Тогда бывший президент Порошенко настаивал на том, чтобы это было изменено и нынешний президент, а тогда министр иностранных дел Германии Штайнмайер сделал компромиссное предложение. Мы с этим согласились, пошли на этот компромисс", - рассказал Путин.

Он добавил, что компромисс заключался в том, чтобы закон был имплементирован на временной основе в день голосования на местных выборах в Украине, а на постоянной основе - после подведения итогов и подтверждения результатов выборов структурами ОБСЕ.

"Надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить. То же самое касается других вопросов, например, вопроса, связанного с амнистией. Есть ряд вопросов, о которых мы должны договориться", - сказал Путин.

Макрон отметил, что Зеленский сделал ряд "храбрых шагов" по урегулированию на востоке Украины после своего избрания президентом. Он также уточнил, что не хочет, чтобы саммит лидеров прошел как "встреча ради встречи".

Макрон также заявил, что надеется согласовать проведение "нормандской" встречи на уровне лидеров в ближайшие недели, а Путин отметил "осторожный оптимизм" после разговоров с Зеленским