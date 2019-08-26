Почти 100 компаний переехали в Нидерланды перед Brexit - нидерландское агентство

Около 100 компаний переехали из Британии в Нидерланды или создали там офисы, чтобы быть в пределах Европейского союза в связи с запланированным выходом Великобритании из блока, заявило в понедельник голландское правительственное агентство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Еще 325 компаний, озабоченных потерей доступа к европейскому рынку, рассматривают этот шаг, сообщает Нидерландское агентство по иностранным инвестициям.

"Постоянно растущая неопределенность в Соединенном Королевстве и все более ясная невозможность достичь соглашения вызывают большие экономические потрясения для этих компаний", - заявил Ероен Нийланд, уполномоченный NFIA. "Поэтому все больше компаний ориентируются на Нидерланды как потенциальную новую базу на европейском рынке".

Как сообщает NFIA, речь идет о бизнесе, связанном с финансами, информационными технологиями, средствами массовой информации, рекламой, науками о жизни и здоровье.

Нидерланды соревнуются с Германией, Францией, Бельгией и Ирландией за привлечение в свою пользу шагов, связанных с Brexit.

Новый премьер Британии Борис Джонсон хочет пересмотреть соглашение, заключенное его предшественницей Терезой Мэй с лидерами остальных 27 стран ЕС.

В то же время он обещает, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября, с соглашением или без.

Накануне Джонсон заявил о росте шансов на упорядоченный Brexit.