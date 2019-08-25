Прем’єр Британії заявив про зростання шансів на впорядкований Brexit

Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив про покращення шансів на вихід з ЄС з угодою після того, як він доніс до лідерів свою позицію щодо 39 мільярдів фунтів рахунку за розлучення і ірландського кордону.

Про це він сказав Sky News на полях саміту G7 у Біарріці, повідомляє "Європейська правда".

Джонсон вкотре наголосив, що поточна угода про вихід для британської сторони "мертва" і попередив, що без угоди Британія юридично не зобов’язана виплачувати ЄС 39 мільярдів фунтів (43 млрд євро).

В останні дні Борис Джонсон відвідав Берлін і Париж для переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном.

На питання, чи стала угода про Brexit більш імовірною після цих зустрічей, прем'єр-міністр сказав: "Я оптиміст. Я думаю, що шанси на угоду поліпшуються, але з боку наших друзів має бути багато реалізму в тому, що нинішня угода про вихід мертва".

За його словами, яким буде Brexit, з угодою чи без, цілковито залежить від ЄС.

"І я думаю, що в останні кілька днів у нас було досить багато успіхів у донесення деяких повідомлень про те, що Британія може і не може зробити" - сказав Джонсон.

"Думаю, що на даний момент є обґрунтований шанс, що ми укладемо угоду" - заявив він.

Раніше Джонсон заявляв, що шанси на досягнення угоди "один на мільйон".

"Але для того, щоб укласти цю угоду, повторюся, ми повинні підготуватися до виходу без неї" – сказав прем’єр.