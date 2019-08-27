Советник Трампа анонсировал визит в Киев

Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что планирует встретиться с "партнерами США" в Киеве.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"У президента (Трампа) были продуктивные встречи в Биаррице на саммите "Большой семерки". С нетерпением жду предстоящих встреч с нашими партнерами в Киеве", - отметил он в своем Twitter.

По словам Болтона, Америка поддерживает реформы президента Владимира Зеленского и его планы относительно "создания сильной и успешной Украины".

Ранее американское издание Wall Street Journal писало, ссылаясь на источники, что Болтон пытаться убедить украинское руководство отказаться от идеи продажи компании "Мотор-Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

В июле Болтон и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обсудили "возможности расширения сотрудничества в области энергетической безопасности Украины при администрации Владимира Зеленского".