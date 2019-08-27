Радник Трампа анонсував візит до Києва

Радник Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що планує зустрітися з "партнерами США" у Києві.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У президента (Трампа) були продуктивні зустрічі в Біарріці на саміті "Великої сімки". З нетерпінням чекаю на майбутні зустрічі з нашими партнерами в Києві", - зазначив він у своєму Twitter.

За словами Болтона, Америка підтримує реформи президента Володимира Зеленського та його плани щодо "створення сильнішої та успішнішої України".

Раніше американське видання Wall Street Journal писало, посилаючись на джерела, що Болтон намагатиметься переконати українське керівництво відмовитися від ідеї продажу компанії "Мотор-Січ" китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

У липні Болтон і секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк обговорили "можливості розширення співпраці в галузі енергетичної безпеки України при адміністрації Володимира Зеленського".