Заявление G7: "нормандский" саммит может состояться в ближайшие недели

В заявлении по итогам саммита G7 сказано, что саммит в "нормандском формате" может состояться в ближайшие недели.

Соответствующее краткое заявление опубликовал президент Франции Эммануэль Макрон, организатор нынешнего саммита, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Макрон заявил, что сам писал текст заявления. Оно содержит 5 пунктов, одним из которых является вопрос Украины. Другие пункты касаются торговли, Ирана, Ливии и Гонконга.

"Франция и Германия организуют саммит в "нормандском формате" ближайшие недели для достижения ощутимых результатов", - говорится в заявлении.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам саммита G7 в Биаррице заявила, что встреча в "норманнском формате" на высшем уровне состоится в скором времени, пишет "Укринформ".

"Здесь (на саммите) мы получили поддержку по продлению процесса в отношении Украины и имплементации Минских соглашений. Это, безусловно, приведет к подготовительной работе к предстоящей встрече в "нормандском формате" на уровне руководителей, то есть президента Путина, президента Зеленского, президента Макрона и меня. Это должно произойти очень скоро", - отметила она.

В то же время Макрон на пресс-конференции заявил, что саммит в "нормандском формате" состоится в сентябре.

"Мы соберемся в сентябре на уровне глав государств и правительств в нормандском формате", - сказал он.

Президент Франции отметил, что начал обсуждение этого вопроса во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным примерно неделю назад в Брегансон. По его словам, президент РФ тогда поддержал идею проведения такой встречи.

Напомним, представители министерств иностранных дел стран "нормандского формата" должны встретиться в конце августа во Франции.

Президент РФ Владимир Путин на днях на пресс конференции с президентом Франции заявил, что перед встречей "нормандском формате" на уровне лидеров Украине следует сделать ряд шагов, в частности относительно "особого статуса" Донбасса.