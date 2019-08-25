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На Майорке вертолет столкнулся с небольшим самолетом, пятеро погибших

Воскресенье, 25 августа 2019, 17:07

Пять человек, в том числе несовершеннолетний, погибли в результате столкновения вертолета и небольшого самолета в небе над Майоркой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Катастрофа, в которой никто не выжил, произошла в воскресенье около 13.35 в муниципалитете Инка. Погибли трое пассажиров самолета и два пассажира вертолета.

На место происшествия прибыли чрезвычайные службы, гражданская гвардия и местная полиция.

После столкновения обломки обоих летательных аппаратов попадали на частные подворья. Пожарные сейчас борются с несколькими очагами пожаров, вызванных падением горящих обломков.

 

Гражданская гвардия начала расследование, чтобы выяснить обстоятельства катастрофы.

Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес и глава правительства Балеарских островов Исабель Кастро.

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