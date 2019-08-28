Фермеры Германии нашли замену российскому рынку – глава союза
Сельхозпроизводители Германии сумели за пять лет приспособиться к российскому запрету на ввоз продовольствия из Евросоюза.
Об этом заявил вице-президент Немецкого крестьянского союза Вернер Шварц (DBV), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
"Потеря российского рынка была весьма ощутимой для сельского хозяйства Германии", - признал он. Однако со временем немецкие фермеры смогли открыть для себя новые рынки в Азии.
"Сегодня Китай, в частности (его специальный административный район) Гонконг, имеют для нас то же значение, что ранее имела Россия", - подчеркнул Шварц, указав, что ежегодный объем аграрного экспорта в этот регион "исчисляется почти двумя миллиардами евро".
ФРГ поставляет прежде всего свинину, молочную и зерновую продукцию.
Шварц выразил надежду на то, "что в конфликте вокруг Крыма и востока Украины будет найдено политическое решение, и рынки снова будут открыты".
При этом вице-президент DBV высказал мнение, что, "вероятно, на то, чтобы снова закрепиться на российском рынке, потребуется несколько лет".
В 2018 году президент Немецкого крестьянского союза Йоахим Руквид заявлял, что до санкций Россия - наравне с США и Швейцарией - входила в тройку крупнейших рынков экспорта из ЕС. Тогда страна ежегодно закупала в Евросоюзе мясо, фрукты и овощи примерно на 1,6 млрд евро.
В то же время Германия – до сих пор крупнейший торговый партнер России среди стран ЕС.
7 июня Москва и Берлин впервые за много лет подписали совместный документ об усилении экономического сотрудничества.