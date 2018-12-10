Все о преемнице Меркель: что предлагает немцам и Украине новый лидер ХДС

Вечером 7 декабря Ангела Меркель окончательно ушла с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС), на который была избрана 18 лет назад.

Сам по себе отход канцлера от партийных дел перестал быть секретом еще 29 октября, когда Меркель заявила о намерении сложить полномочия лидера ХДС на ближайшем съезде и уйти из политики после завершения своего срока во главе немецкого правительства в 2021 году.

Впрочем, интриг в сложившейся ситуации хватало. До последней минуты не было ясно ни то, кто из двух кандидатов с наибольшим уровнем симпатий – бывший премьер Саара Аннегрет Крамп-Карренбауэр (известная в партии как АКК) или экс-глава фракции ХДС в Бундестаге Фридрих Мерц – займет ведущую должность в партии, ни то, каким образом это голосование отразится на дальнейших перспективах канцлерства Меркель.

Результат оказался "ожидаемо неожиданным" – с незначительным перевесом в 35 голосов все же победила АКК.

Уникальный съезд

Описывая этот съезд ХДС, медиа очень часто употребляли слово "впервые".

И действительно, впервые за много лет председательства Меркель в партии до съезда имело место столько дебатов и переговоров, как в этом году, когда кандидаты проводили настолько активную кампанию в региональных центрах и приглашали однопартийцев дискутировать о будущем их политсилы.

Поэтому сложно не согласиться с председателем комитета Бундестага по иностранным делам Норбертом Рьотгеном, который описал последнюю кампанию как свидетельство того, что ХДС снова превратился в "место для дискуссий".

Кроме того, впервые в своей истории христианские демократы избирали председателя партии в два тура.

Своеобразной сенсацией стал министр здравоохранения Йенс Шпан, в пользу которого высказались 15% делегатов, в то время как социологические опросы обещали ему не более 6%. Так что именно голоса его избирателей и его негласное решение не поддерживать Мерца стали решающими для обоих лидеров гонки.

Новое "кризисное решение"

При рассмотрении контекстов избрания Ангелы Меркель и Аннегрет Крамп-Карренбауэр на должность председателя ХДС такая аналогия "напрашивается" едва ли не первой.

Ведь как действующая канцлер, так и новоизбранный председатель христианских демократов были генеральными секретарями политсилы и заняли ведущую позицию в партии в кризисных ситуациях.

Политический подъем Меркель на руководящие позиции в рядах ХДС проходил на фоне поражения на парламентских выборах 1998 года.

Сейчас же АКК принимает партию в не менее неоднозначной ситуации.

Во-первых, перед ХДС стоит важный вопрос – как преодолеть снижение симпатий и переток электората к другим политсилам. Ведь избиратели не только продемонстрировали недовольство политикой христианских демократов на парламентских выборах сентября 2017 года, но и продолжили показывать негативное отношение к политике партии во время региональных кампаний в Баварии и Гессене в октябре 2018 года.

Во-вторых, так или иначе, но в политическом спектре ФРГ утвердилась политическая сила, более правая, чем ХДС – правопопулистская "Альтернатива для Германии" (AfD).

Христианские демократы долгое время существовали в реальности, где других весомых политических сил правого или консервативного толка не было. Теперь же присутствие AfD в Бундестаге и ландтагах всех 16 федеральных земель Германии и "миграция" бывших сторонников ХДС в круг ее поддержки создает новые дилеммы для христианских демократов.

В-третьих, с одной стороны, ассоциирующийся с действующим канцлером центристский курс ХДС вместе с целым рядом социальных программ, развернутых кабинетами Меркель, а с другой – прагматичный курс "Союза 90/Зеленых" способствуют также оттоку потенциальных избирателей христианских демократов, придерживающихся преимущественно либеральных убеждений, в пользу "Зеленых".

И наконец, христианские демократы продолжают непростое сотрудничество с ХСС и социал-демократами в рамках "большой коалиции". Поэтому новой главе партии придется договариваться с баварскими коллегами и "эсдеками" и доказывать избирателям жизнеспособность этого альянса.

Активнее, чем Меркель

Личность нового лидера партии дает основания ждать изменений.

В отличие от Меркель, АКК скорее предпочитает активно действовать, чем выжидать.

Так, в 2012 году, несмотря на предостережения самого канцлера, Крамп-Карренбауэр, которая только недавно заняла кресло председателя Саарского земельного правительства, решила разорвать "ямайскую" коалицию со свободными демократами и "Зелеными" и пойти на досрочные выборы ландтага.

Более того, она практически сразу отсекла возможность продолжения сотрудничества с этими политсилами, определив "большую коалицию" с социал-демократами как наиболее привлекательный для нее вариант.

Сама АКК апеллировала к собственной способности действовать в сложных ситуациях в своей речи на съезде. Так, она указала на то, что, несмотря на экономический спад начала 1980-х, стремительную деиндустриализацию Саара в тот период и высокий уровень безработицы, она решилась вступить в ряды христианских демократов.

В то же время с бывшей главой Саарского правительства связана и одна из немногих историй успеха на выборах, случившихся с ХДС после миграционного кризиса 2015 года.

На земельных выборах в конце марта 2017 христианским демократам удалось нарастить собственную поддержку более чем до 40% голосов избирателей, в то время как и партнеры по коалиции из СДПГ, и оппозиционные "Левые" потерпели электоральные потери. И хотя по итогам гонки в Саарский ландтаг все же прошла "Альтернатива для Германии", эта федеральная земля стала одним из немногих регионов, где AfD не получила двузначного результата.

Эти события, а также склонность АКК к широкому оперированию фактами и деловому подходу к решению вопросов, дают СМИ основания называть ее "антипопулистским политиком".

Другой фактор, который потенциально мог склонить делегатов съезда в пользу АКК – это ее личные убеждения. По сравнению с Меркель, которая крайне редко конкретно высказывает собственные взгляды на различные вопросы общественно-политической жизни, новая глава ХДС достаточно четко заявляет о своих убеждениях.

Так, Крамп-Карренбауэр верна католической церкви и придерживается довольно консервативных взглядов на вопросы семьи и брака.

В свое время она выступала против приравнивания однополых партнерств к гетеросексуальному браку.

С другой стороны, консервативные взгляды не мешают АКК активно выступать за права женщин. Так, еще с 1999 года она активно участвует в деятельности женского крыла ХДС, а также активно выступала за законодательное внедрение обязательной квоты представительства для женщин на различных уровнях и в различных секторах.

Кроме того, она выступает за ограничение миграции из соображений безопасности, стремится к более амбициозным мерам по интеграции иммигрантов в немецкое общество и считает необходимым расширение мер по высылке из Германии беженцев, страны происхождения которых признаны безопасными, или мигрантов, представляющих потенциальную опасность для общества.

Впрочем, до сих пор неясно, каким останется степень влияния Ангелы Меркель на ХДС – так что большая часть речи Крамп-Карренбауэр была сконцентрирована на внутриполитических проблемах и коррелировала с положениями, зафиксированными в соглашении о новой редакции "большой коалиции".

Польский немец

Курс на омоложение руководства ХДС принес едва ли не самую большую неожиданность за время всего съезда христианских демократов. На освобожденную АКК должность генерального секретаря партии был избран 33-летний Пауль Земьяк.

Его кандидатуру поддержали более 62% делегатов съезда, что контрастирует с почти единогласным результатом Крамп-Карренбауэр на февральском съезде и демонстрирует неоднородность взглядов в рамках политсилы.

Бывший председатель молодежной организации христианских демократов – нетипичная личность для самой партии.

Пауль Земьяк

Во-первых, из-за национального происхождения, ведь новый генсек родился в польском Щецине и попал на территорию ФРГ 1988 года в статусе беженца. Поэтому немецкий язык для него не родной.

Во-вторых, хотя Земьяк и изучал в целом типичную для политической карьеры юриспруденцию, ему не удалось сдать государственные экзамены, из-за чего он до сих пор не имеет законченного высшего образования. Тем не менее, во время выборов 2017 года ему удалось попасть в Бундестаг, где он работает в комитете по иностранным делам.

С другой стороны, еще со времени избрания на должность председателя молодежного крыла ХДС Земьяк активно прибегал к критике некоторых аспектов деятельности правительства Меркель.

Новый генсек ХДС считает, что государство должно быть, в первую очередь, заинтересовано в поддержке экономической конъюнктуры, которая впоследствии должна создать предпосылки для социального благополучия. Кроме того, он считает, что пенсионный возраст должен быть статической величиной, зависящей от средней продолжительности жизни, и критиковал коалицию за установление 63 лет как возраста выхода на пенсию.

Тем не менее, это не помешало Крамп-Карренбауэр, по ее словам, дважды предложить Земьяку должность генерального секретаря, даже получив в первый раз отказ.

Что это значит для Украины?

Означает ли избрание Крамп-Карренбауэр гарантию продолжения работы Меркель до конца ее канцлерского срока?

Этот вопрос наиболее интересовал СМИ, которые писали об избрании нового лидера партии. Также отмечалось, что АКК во время съезда практически не касалась международно-политической повестки дня.

Впрочем, то, что прозвучало, добавляет Киеву оптимизма.

Новоизбранный председатель христианских демократов является четкой сторонницей европейской интеграции и готова ее углублять. Кроме того, от нее удалось даже услышать конкретику по поводу реагирования на эскалацию противостояния между Российской Федерацией и Украиной в Азовском море. Именно тогда еще генеральный секретарь ХДС предложила закрыть порты государств-членов ЕС для судов под флагом России.

Крамп-Карренбауэр также выступает в поддержку действующего режима санкций против Российской Федерации и даже готова дискутировать о целесообразности проекта газопровода "Северный поток-2". В частности, она предлагала снизить мощность этого газопровода.

Ее подходы к российско-украинскому конфликту разделяет и новый генеральный секретарь ХДС Пауль Земьяк. По его мнению, санкции против РФ должны быть продолжены до полного восстановления мира на востоке Украины. Также он считает целесообразным рассмотреть вопрос об отказе от строительства "Северного потока-2" как проекта, который угрожает энергетической безопасности ФРГ и наносит ущерб центрально- и восточноевропейским странам.

Учитывая то, что в Германии до сих пор есть немало сторонников идеи взаимопонимания с Кремлем, приход к власти оппонентов такого курса – это однозначно хорошая новость для Украины.

Автор: Виктор Савинок,

аспирант Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко