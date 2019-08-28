Фермери Німеччини знайшли заміну російському ринку - голова спілки

Сільгоспвиробники Німеччини зуміли за п'ять років пристосуватися до російської заборони на ввезення продовольства з Євросоюзу.

Про це заявив віцепрезидент Німецького селянського союзу Вернер Шварц (DBV), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Втрата російського ринку була досить відчутною для сільського господарства Німеччини", - визнав він. Однак з часом німецькі фермери змогли відкрити для себе нові ринки в Азії.

"Сьогодні Китай, зокрема (його спеціальний адміністративний район) Гонконг, мають для нас те ж значення, що раніше мала Росія", - підкреслив Шварц, вказавши, що щорічний обсяг аграрного експорту в цей регіон "обчислюється майже двома мільярдами євро".

ФРН постачає насамперед свинину, молочну і зернову продукцію.

Шварц висловив надію на те, "що в конфлікті навколо Криму і сходу України буде знайдено політичне рішення, і ринки знову будуть відкриті".

При цьому віцепрезидент DBV висловив думку, що, "ймовірно, на те, щоб знову закріпитися на російському ринку, буде потрібно кілька років".

2018 року президент Німецького селянського союзу Йоахим Руквід заявляв, що до санкцій Росія - нарівні з США і Швейцарією - входила в трійку найбільших ринків експорту з ЄС. Тоді країна щорічно закуповувала в Євросоюзі м'ясо, фрукти і овочі приблизно на 1,6 млрд євро.

Водночас Німеччина досі найбільший торговельний партнер Росії серед країн ЄС.

7 червня Москва і Берлін вперше за багато років підписали спільний документ про посилення економічної співпраці.