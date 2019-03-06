Еврокомиссар Хан: граждане Грузии не смогут получить убежище в ЕС

СМИ должны информировать грузинскую общественность о том, что попытки получения убежища в ЕС не принесут результатов гражданам Грузии, поскольку она считается в ЕС безопасной страной.

Об этом заявил европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан, пишет "Эхо Кавказа".

"Мы хотим, чтобы в Европе существовал весь пояс благополучия, и мы стараемся привлечь больше соседей к этому процессу, учитывая интересы и возможности", - заявил он.

"Грузия заявила, что заинтересована в участии в ЕС. Соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли обеспечивает экономическое развитие и видимое и ощутимое улучшение условий жизни в короткие и средние сроки. Этот перерыв может быть заполнен очень скоро, мы так видим будущее. Давайте сделаем акцент на конкретных ощутимых результатах, которые соответствуют интересам граждан Грузии. Визовая либерализация была одним из конкретных достижений, и я не вижу никаких рисков, если правительство Грузии и грузинское общество исправят некоторые недостатки", - сказал Хан.

Хан подчеркнул важную роль медиа в соблюдении Грузией условий визовой либерализации. По его словам, "медиа должны информировать общественность о том, что получение убежища в ЕС не принесет результатов гражданам Грузии, поскольку Грузия считается в ЕС безопасной страной".

В Евросоюзе обеспокоены тем, что грузинские преступные группировки используют безвиз, чтобы вести деятельность в некоторых странах-членах ЕС. Также в ЕС выражали обеспокоенность из-за роста необоснованных ходатайств об убежище от граждан Молдовы и Грузии.

Еврокомиссия еще несколько лет назад предложила создать список стран безопасного происхождения на уровне ЕС, однако сейчас его утвердили лишь 12 стран-членов Евросоюза.