Международные воды не будут такими же безопасными, если экспорт нефти Ирана упадет до нуля - Рухани

Если экспорт нефти Ирана сократится до нуля, международные водные пути потеряют нынешний уровень безопасности, заявил президент Ирана Хасан Рухани в среду на встрече с верховным лидером аятоллой Али Хаменеи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мировые державы знают, что в случае, когда нефть будет полностью под санкциями и экспорт нефти Ирана будет сведен к нулю, международные водные пути не смогут иметь такой же безопасности, как раньше", - сказал Рухани.

5 августа Великобритания заявила, что присоединяется к возглавляемой Соединенными Штатами миссии по безопасности на море в Персидском заливе для защиты торговых судов, проходящих через Ормузский пролив. Лондон направил эсминец HMS Duncan и фрегат HMS Montrose в Персидский залив.

О возможности приобщиться заявляли также Италия, Польша, Швеция и Дания. Германия отказалась участвовать в стратегии "максимального давления" США против Ирана.

Франция настаивает, что хочет введения "наблюдательной" миссии, и также отвергает идею США о проведении максимального давления на Тегеран.