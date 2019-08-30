Советник Трампа обсудил вопрос Украины с Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон на переговорах в Минске обсудили вопросы урегулирования ситуации на востоке Украины.

Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

"Сегодня на переговорах президент Лукашенко изложил известную точку зрения на ситуацию в Украине и наши предложения о том, как можно было бы преодолеть этот конфликт. Белорусская сторона считает, что должна быть, конечно же, искренняя заинтересованность вовлеченных в это сторон. Когда спорят, надо ли Соединенным Штатам присоединяться к этому формату по урегулированию конфликта или не надо, главное - решить конфликт ", - сказал Макей.

"Если участие США и других стран позволит ускорить этот процесс, то кто тогда против? Я думаю, что все согласятся с этим", - добавил он.

"Была упомянута и работа трехсторонней контактной группы ОБСЕ, упоминали и проведение встречи в нормандском формате несколько лет назад", - отметил Владимир Макей.

Он также заверил, что американская сторона поехала с "четким пониманием того, что Беларусь готова сделать все от нее зависящее, чтобы ситуация в соседнем государстве разрешилась как можно скорее", говорится в сообщении.