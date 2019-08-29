Санду – Болтону: правительство Молдовы рассмотрит новый план сотрудничества с НАТО

Премьер-министр Молдовы Майя Санду на пресс-конференции после переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном заявила, что правительство Молдовы в этом году рассмотрит новый план сотрудничества с НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет NewsMaker.

Болтон 29 августа прибыл в Кишинев после визита в Киев. Санду рассказала, что на встрече с Болтоном речь шла о приоритетах нынешнего правительства, таких как борьба с коррупцией, снижение уровня бедности, создание условий для экономического развития, поиск путей диверсификации поставок энергоресурсов.

Также, по словам Санду, обсуждалась помощь США в усилении сфер безопасности и обороны страны. "Помощь США двум важным отраслям достигает сегодня около 15 млн долларов в год", - отметила Санду.

Премьер отметила, что в этом году правительство Молдовы обсудит новый план сотрудничества с НАТО и перейдет ко второй фазе укрепления обороноспособности Молдовы. "И поддержка США в этом смысле очень важна для нас", - сказала она.

Читайте также Премьер Молдовы требует вызвать посла в РФ из-за визита Шойгу в Кишинев

По его словам, сражаясь с коррупцией, правительство Молдовы не только улучшает жизнь населения, но и налаживает отношения со странами мира.

"США твердо убеждены в независимости и суверенитете Молдовы, мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества в военной и экономической сферах, куда входят кибербезопасность, телекоммуникации, энергобезопасность", - отметил Болтон.

Он выразил надежду, что поездка молдавской делегации в Вашингтон станет хорошей возможностью изучить некоторые из направлений сотрудничества, выгодных для обеих стран.

На вопрос журналистов, как недавняя договоренность Молдовы с министром обороны России Сергеем Шойгу подписать военное соглашение повлияет на отношения с США и безопасность региона в целом, Болтон ответил, что каждая страна принимает свои независимые решения о военном сотрудничестве. По его словам, между Молдовой и США такое сотрудничество хорошо налажено.

"Мы надеемся, что Молдова примет решения, которые укрепят ее безопасность. У нас нет никаких стремлений в этом регионе. Мы хотим видеть Молдову независимой", - отметил он.

Ранее Санду говорила, что в начале сентября она отправится с делегацией в США.