В Румынии уволили министра образования из-за комментария об убийстве подростков

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ уволила министра образования Екатерину Андронеску из-за ее "глубоко неправильных" комментариев по поводу дела о похищении и убийстве 15-летней Александры Мецешану.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на странице Дэнчилэ в Facebook.

В телевизионном интервью на этой неделе Андронеску сказала, что ее учили "не садиться в машины с незнакомцами".

"Это заявление от госпожи Андронеску показывает отсутствие понимания - в частности, дела Каракала и, в целом, как мы должны защищать наших детей от похищений, агрессии, жестокого обращения и торговли людьми. Это позиция без ответственности, которая не отражает позицию правительства", - заявила Дэнчилэ.

Она также заявила, что любые подобные заявления от членов правительства "будут теперь наказываться таким же образом".

Напомним, на єтой неделе глава МВД Румынии Николае Мога подал в отставку через шесть дней после назначения на должность на фоне резонансного дела об убийствах девушек-подростков.

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