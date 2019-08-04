У Румунії звільнили міністра освіти через коментар про вбивство підлітків

Прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчіле звільнила міністра освіти Катерину Андронеску через її "глибоко неправильні" коментарів з приводу справи про викрадення і вбивство 15-річної Александри Мецешану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сторінці Денчіле в Facebook.

У телевізійному інтерв'ю в цього тижня Андронеску сказала, що її вчили "не сідати в машини до незнайомців".

"Ця заява від пані Андронеску показує відсутність розуміння - зокрема, справи Каракала і, в цілому, як ми повинні захищати наших дітей від викрадень, агресії, жорстокого поводження і торгівлі людьми. Це позиція без відповідальності, яка не відображає позицію уряду", - заявила Денчіле.

Вона також заявила, що будь-які подібні заяви від членів уряду "будуть тепер каратися таким же чином".

Нагадаємо, цього тижня глава МВС Румунії Ніколає Мога подав у відставку через шість днів після призначення на посаду на тлі резонансної справи про вбивства дівчат-підлітків.

"Справа Каракал" отримала значний розголос і вже призвела до кількох відставок у структурах МВС різного рівня і протестів.

Детальніше читайте у статті: "Реформа зі зґвалтуванням: як вбивство сколихнуло Румунію та чому це важливо для України"