США оставят исключение из санкций для пяти иранских ядерных программ - СМИ

Соединенные Штаты на этой неделе объявят о том, что оставят в силе исключение из режима санкций в отношении пяти иранских ядерных программ, которые позволяют России, Китаю и европейским странам продолжать гражданское ядерное сотрудничество с Ираном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, президент Дональд Трамп на встрече в Овальном кабинете на прошлой неделе поддержал министра финансов Стивена Мнучина, который выступил за такой шаг.

"Мнучин говорил Трампу, что, если по состоянию на 1 августа не будет объявлено о продлении исключений, как того требует закон, Соединенные Штаты должны будут наложить санкции на российские, китайские и европейские фирмы, участвующие в проектах в Иране, которые были созданы в рамках ядерного соглашения 2015 года ", - пишет издание со ссылкой на шестерых неназванных чиновников.

По данным издания, против предложения Мнучина выступали госсекретарь Майкл Помпео и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Госдепартамент США в мае продлил пять из семи исключений из санкций на 90 дней. Они позволяют работать на иранской атомной станции в Бушере, на установке по обогащению в Фордо, ядерном комплексе в Араке и в Тегеранском исследовательском реакторе.

Власти европейских стран призывает Вашингтон не аннулировать такие исключения, чтобы избежать полного распада ядерного соглашения с Ираном.